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В Авдеевке на коксохимическом заводе произошел пожар

В Авдеевке на коксохимическом заводе произошел пожар
11:01 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пожарные ликвидировали пожар в ЧАО "Авдеевский коксохимический завод", погибших и пострадавших нет.

По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит горение газа на месте разгерметизации электрической газодувной машины в помещении здания машинного зала.

 Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"17 ноября в 20:25 в Главное управление поступило сообщение о пожаре на территории цеха улавливания № 1 ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" по проезду Индустриальный, 1 в городе Авдеевка. На место происшествия выехали пожарные 15 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 21:20 и ликвидирован в 21:42.

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Погибших и пострадавших нет. Технологический процесс цеха временно приостановлен.

От Главного управления привлекалось 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

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Пожар, ГСЧС, Авдеевский коксохимический завод.
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