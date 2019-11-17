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В Николаевской области загорелся поезд с пассажирами (Фото)

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В Николаевской области загорелся поезд с пассажирами (Фото)
12:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В ГСЧС сообщили, огонь охватил тягач и последний вагон, причины пожара устанавливается.

На Николаевщине у станции Новокатериновка спасатели ликвидировали пожар дизельного поезда. Пострадавших среди пассажиров нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

"16 ноября в 13:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дизельного поезда, который двигался по направлению "Колосовка-Николаев" у станции Новокатериновка Веселиновского района", — говорится в сообщении.

Установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда, другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей.

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"Уже в 14:00 пожар локализован и ликвидирован в 15:25 на площади 50 м кв. Пострадавших при пожаре нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области в городе Тетиев локомотив сообщением Казатин-Жашков под управлением 53-летнего машиниста столкнулся с автомобилем 35-летней жительницы Фастова.

 

Как сообщалось ранее, в связи с визитом в Украину Председателя Сейма Литовской Республики Виктораса Пранцкетиса в Киеве 17-18 ноября возможны временные незначительные ограничения дорожного движения.

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Николаевская область, Пожар, Поезд, ГСЧС.
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