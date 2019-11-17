Подпольный цех древесины: полиция не нашла документов, зато нашла китайцев (Видео)

Новости Украины:Полиция Киева обнаруживала подпольный цех по выроботке древесины на которой работали китайцы.

На Киевщине правоохранители обнаружили нелегальное предприятие по выработке древесины на котором работали китайцы с видами на временное пребывание. По факту открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Правоохранители Киевской области разоблачили нелегальное предприятие по выработки древесины. Следователи Обуховского отделения полиции совместно с СБУ провели санкционированный обыск на предприятии. Он состоялся в ходе операции "Мигрант" в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК", — говорится в сообщении.

В ходе обыска обнаружено древесину без соответствующих документов о ее происхождении и граждан Китая с видами на временное проживание на территории Украины.

"Продолжаются следственные действия для установления происхождения указанной древесины и проверяется законность трудоустройства указанных граждан. После проведения всех необходимых следственных действий, планируется объявление подозрения и направления обвинительного акта в суд", — говорится в сообщении.

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