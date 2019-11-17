Под Одессой внедорожник сбил двух человек, которые меняли колесо

Новости Украины:Трагедия произошла в субботу вечером, мужчины погибли на месте.

В Одесской области водитель на внедорожнике смертельно травмировал двоих мужчин, менявших колесо на трассе.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла в субботу вечером на трассе Киев-Одесса, возле села Старые Маяки в Ширяевском районе.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, совершил наезд на двух человек - водителя и пассажира грузовика. Потерпевшие в крайней левой полосе дороги меняли колесо. В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте.

Полиция решает вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в городе Измаил Одесской области сегодня на ходу загорелся полицейский автомобиль.