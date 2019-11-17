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Харьковские спасатели вытащили из огня пенсионерку (Фото)

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Харьковские спасатели вытащили из огня пенсионерку (Фото)
11:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В данный момент устанавливаеться причина пожара.

В Харькове во время пожара в квартире пожарные спасли 78-летнюю женщину и эвакуировали еще 9 человек. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

"В Московском районе в Харькове во время ликвидации пожара в жилом 5-этажке спасена 78-летняя женщина и эвакуированы других 9 жителей", — говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей огонь успел полностью охватить балкон квартиры площадью 8 кв.м., а также перевернулся на облицовку балкона этажом выше.

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"Во время проведения разведки внутри квартиры, где находился очаг пожара, спасатели обнаружили ее владелицу, 1941 года рождения. Из-за сильного задымления в помещении женщина задыхалась и была не в состоянии самостоятельно найти выход", — говорится в сообщении.

Задымление распространилось на лестничную клетку и грозило жителям других квартир.

"Спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и провели эвакуацию людей наружу. Всего вывели на свежий воздух 9 человек, из которых 2 ребенка. Пострадавших среди них нет ", - говорится в сообщении.

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В 6:54 пожар локализован и в 07:20 ликвидирован полностью. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Киеве полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погибли два человека.

Как сообщалось ранее, депутаты Киевского городского совета утвердили Городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2019-2023 годы.

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Харьков, Харьковская область, ГСЧС, Пожар в Харькове.
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