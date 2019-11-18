​Полиция со стрельбой догоняла пьяного тракториста (Фото)

Новости Украины:В Винницкой области пьяный водитель трактора наехал на женщину и начал убегать от полиции.

Инцидент произошел возле села Семаки Винницкой области. 16 ноября полиция применила оружие при задержании пьяного 60-летнего водителя трактора, наехал на женщину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Все началось с наезда трактором на женщину на грунтовой дороге, которая шла с велосипедом. К счастью, больше всего пострадал лишь велосипед.

Когда на место прибыла полиция и начала оформлять ДТП, водитель трактора в нетрезвом состоянии завел свое транспортное средство и начал уезжать в поле. Полицейские побежали за трактором, один из них вылез через плуг к кабине, но тракторист умудрился его скинуть. Тогда полицейские открыли огонь по колесам, но правонарушитель скрылся.

Водителя трактора удалось задержать в другом селе Чернятинцы возле магазина. Оказывается, он бросил трактор в лесопосадке, где он застрял в грязи. Добравшись домой правонарушитель сел за руль своего микроавтобуса и отправился в магазин.

В итоге правонарушителю грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.