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День в ООС: минометные обстрелы продолжаются

День в ООС: минометные обстрелы продолжаются
18:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Боевики 8 раз нарушили режим тишины с полуночи, пострадавших нет.

Незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, при этом потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в понедельник вечером.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении. 

Пять обстрелов пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север", остальные три – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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При этом под обстрелы не попали участки разведения сил и средств в районе пгт Станица Луганская и г.Золотое Луганской области и сел Богдановка и Петровское Волновахского района Донецкой области.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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