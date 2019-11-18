Глава МИД Германии едет на Донбасс

Новости Украины:Глава МИД Германии Хайко Маас едет в Украину для подготовки саммита "четверки".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отправляется с визитом в Украину, визит служит подготовке предстоящего саммита в "нормандском формате", сообщил журналистам официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Сегодня министр направляется в Харьков, а далее - в район контактной линии", - сказал Бургер. По его словам, во вторник поездка продолжится в Киеве, где Маас будет вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими политиками.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Бургер сказал, что поездка служит подготовке предстоящего саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря в Париже.

"Цель встречи в "нормандском формате" - реализация минских договоренностей. Министр планирует получить информацию на месте", - добавил он.