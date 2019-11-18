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В Кремле подтвердили дату встречи в нормандском формате

В Кремле подтвердили дату встречи в нормандском формате
12:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря в Париже.

Саммит в "нормандском формате" действительно запланирован на 9 декабря, в рамках подготовки к нему у президента Владимира Путина на понедельник намечен телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Телефонный разговор будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - сказал Песков.

На вопрос об ожиданиях Кремля от предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки" Песков ответил, что воздержался бы от прогнозов.

"Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе "нормандского формата", - пояснил пресс-секретарь президента.

Песков противоречит Путину: "Нормандский" саммит и закон о Донбассе напрямую не связаны

В связи с этим Песков призвал: "Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты".

Представитель Кремля подтвердил, что саммит "нормандской четверки" планируется созвать в Париже.

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Кремль, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Нормандский формат, Нормандская чктверка.
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