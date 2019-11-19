Скачать
Вторник, 19.11.2019
Украинцы смогут искать "доступные лекарства" в новом онлайн-сервисе
Украинцы смогут искать "доступные лекарства" в новом онлайн-сервисе
Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен
Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)
В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)

Проблемы с отоплением на Львовщине: Нафтогаз сменил руководителя ТЭЦ Дубневичей

Проблемы с отоплением на Львовщине: Нафтогаз сменил руководителя ТЭЦ Дубневичей
02:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ назначен Иван Сорока.

НАК "Нафтогаз" назначил новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ Ивана Сороку - таким образом выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов Новояворовск и Новый Роздол. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогазу".

"Новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ, которые являются обособленным подразделением предприятия группы Нафтогаз ООО "Нафтогаз Тепло", назначен Иван Сорока. Таким образом, выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов Новояворовск и Новый Роздол", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Сорока имеет 20-летний опыт работы в энергетическом секторе. В течение этого времени он работал на предприятиях теплогенерации Одесской и Запорожской областей, где занимал ряд производственных и руководящих должностей. До настоящего времени Сорока занимал должность главного инженера КП "Тепловодоканал" в г. Энергодар.

В двух городах на Львовщине - Новом Роздоле и Новояворовске произошел срыв отопительного сезона. Тут в 2018 году на теплоцентралях, которые принадлежат народным депутатам VIII созыва братьям Богдану и Ярославу Дубневичам, выявили хищения газа на сумму в 1,4 миллиарда гривень. После этого суд арестовал ТЭЦ, имущественные комплексы передали Агентству по розыску и менеджменту активов АРМА, которое передало теплоцентрали в управление частной столичной фирме "Гарант Энерго М". Однако новый управитель не смог наладить теплоснабжение, возникла задолженность по зарплате работникам ТЭЦ, из-за чего с предприятий массово уволились люди. Кроме того, "Гарант Энерго М" задолжало 380 миллионов гривень за потребленный на ТЭЦ газ.

Украинцы смогут искать "доступные лекарства" в новом онлайн-сервисе

Ситуация с отоплением в многотысячных городах зашла в тупик. На заседании областной комиссии по ЧС и ТЭБ она была признана чрезвычайной, а областное руководство обратилось за помощью к правительству страны. На прошлой неделе в Новом Роздоле и Новояворовске побывал Премьер-министр Алексей Гончарук. Тогда же было решено передать обе ТЭЦ в управление дочерней компании "Нафтогаз України" - "Нафтогаз Тепло". Новый управитель начал из встреч с трудовыми коллективами ТЭЦ с тем, чтобы обеспечить теплогенерирующие предприятия специалистами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз, Львовщина, Отопление, Проблемы с отоплением на Львовщине, Руководитель ТЭЦ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
02 СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого
03 Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН
04 Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
05 "Наконец получили": предложения "Газпрома" уже в "Нафтогазе"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
&quot;Топливные&quot; протесты в Иране: число погибших растет (Видео)
"Топливные" протесты в Иране: число погибших растет
&quot;Изолированный Рунет&quot; &quot;захватывает&quot; оккупированный Крым
"Изолированный Рунет" "захватывает" оккупированный Крым
СМИ: Джейми Фокс и Кейт Бекинсейл закрутили роман
СМИ: Джейми Фокс и Кейт Бекинсейл закрутили роман
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь