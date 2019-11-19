Проблемы с отоплением на Львовщине: Нафтогаз сменил руководителя ТЭЦ Дубневичей

Новости Украины:Новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ назначен Иван Сорока.

НАК "Нафтогаз" назначил новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ Ивана Сороку - таким образом выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов Новояворовск и Новый Роздол. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогазу".

"Новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ, которые являются обособленным подразделением предприятия группы Нафтогаз ООО "Нафтогаз Тепло", назначен Иван Сорока. Таким образом, выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов Новояворовск и Новый Роздол", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Сорока имеет 20-летний опыт работы в энергетическом секторе. В течение этого времени он работал на предприятиях теплогенерации Одесской и Запорожской областей, где занимал ряд производственных и руководящих должностей. До настоящего времени Сорока занимал должность главного инженера КП "Тепловодоканал" в г. Энергодар.

В двух городах на Львовщине - Новом Роздоле и Новояворовске произошел срыв отопительного сезона. Тут в 2018 году на теплоцентралях, которые принадлежат народным депутатам VIII созыва братьям Богдану и Ярославу Дубневичам, выявили хищения газа на сумму в 1,4 миллиарда гривень. После этого суд арестовал ТЭЦ, имущественные комплексы передали Агентству по розыску и менеджменту активов АРМА, которое передало теплоцентрали в управление частной столичной фирме "Гарант Энерго М". Однако новый управитель не смог наладить теплоснабжение, возникла задолженность по зарплате работникам ТЭЦ, из-за чего с предприятий массово уволились люди. Кроме того, "Гарант Энерго М" задолжало 380 миллионов гривень за потребленный на ТЭЦ газ.

Ситуация с отоплением в многотысячных городах зашла в тупик. На заседании областной комиссии по ЧС и ТЭБ она была признана чрезвычайной, а областное руководство обратилось за помощью к правительству страны. На прошлой неделе в Новом Роздоле и Новояворовске побывал Премьер-министр Алексей Гончарук. Тогда же было решено передать обе ТЭЦ в управление дочерней компании "Нафтогаз України" - "Нафтогаз Тепло". Новый управитель начал из встреч с трудовыми коллективами ТЭЦ с тем, чтобы обеспечить теплогенерирующие предприятия специалистами.