Украинцы смогут искать "доступные лекарства" в новом онлайн-сервисе

Новости Украины:По состоянию на 1 ноября, по данным НСЗУ, уже свыше 7 700 аптек присоединились к программе.

В Украине запустили новый онлайн-сервис поиска аптек, которые работают по правительственной программе "Доступные лекарства". Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Facebook.

"С сегодняшнего дня заработал новый онлайн-инструмент на основе открытых данных, который показывает в удобном формате, сколько аптек, работающих по программе «Доступные лекарства», есть в радиусе 7 километров от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты", - говорится в сообщении.

Воспользоваться инструментом можно по ссылке.

В Минцифры напоминают, что правительственная программа «Доступные лекарства» предусматривает, что пациент, который подписал декларацию с семейным врачом, педиатром либо терапевтом, может по его рецепту получать лекарства, частично или полностью оплаченные государством. По состоянию на 1 ноября, по данным НСЗУ, уже свыше 7 700 аптек присоединились к программе. Это примерно 30-35% от общего количества аптек в Украине.

Кроме того, в министерстве подчеркивают, что новый онлайн-инструмент будет полезен пациентам, поскольку позволяет найти ближайшую к больнице аптеку и получить лекарственные средства по программе «Доступные лекарства». Также он будет полезен и местной власти и бизнесу, ведь на визуализации четко видно «белые пятна» в аптечной инфраструктуре.

Инструмент создан Агентством журналистики данных Texty.org.ua в сотрудничестве с НСЗУ и Министерством цифровой трансформации при поддержке проекта Агентством США по международному развитию USAID UKAID "Прозрачность и подотчетность в публичном управлении и услугах". Как сообщалось, правительственная программа "Доступные лекарства" действует в Украине с апреля 2017 года.