Епифаний: Оккупанты пытаются снести храм ПЦУ в Евпатории

Новости Украины:Оккупационная власть пытается просто снести храм Украинской Церкви в Евпатории

Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на своей странице в Facebook.

"Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент вместе с обществом борется за право молиться в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в г. Симферополе, с которого их насильно выбрасывает российское государство. К этой «горячей точки» добавилась другая – храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается просто снести", - говорится в сообщении.

Митрополит призвал украинское Правительство наконец принять решение относительно решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе.

"Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне", - убежден Епифаний.

Он также призвал российских оккупантов опомниться и прекратить преступление против законов человеческих и Закона Господня".

"Вспомните печальную судьбу советских атеистов и не повторяйте их пути, посягающих на храмы Божии", - подчеркнул митрополит.