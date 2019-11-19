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Епифаний: Оккупанты пытаются снести храм ПЦУ в Евпатории

Епифаний: Оккупанты пытаются снести храм ПЦУ в Евпатории
07:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Оккупационная власть пытается просто снести храм Украинской Церкви в Евпатории

Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на своей странице в Facebook.

"Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент вместе с обществом борется за право молиться в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в г. Симферополе, с которого их насильно выбрасывает российское государство. К этой «горячей точки» добавилась другая – храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается просто снести", - говорится в сообщении.

Митрополит призвал украинское Правительство наконец принять решение относительно решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе.

"Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне", - убежден Епифаний.

Он также призвал российских оккупантов опомниться и прекратить преступление против законов человеческих и Закона Господня".

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"Вспомните печальную судьбу советских атеистов и не повторяйте их пути, посягающих на храмы Божии", - подчеркнул митрополит.

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Евпатория, Оккупанты, Епифаний, ПЦУ, Храм ПЦУ.
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