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За сутки на Донбассе 14 вражеских обстрелов, один раненый

За сутки на Донбассе 14 вражеских обстрелов, один раненый
07:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.

Незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП….На Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов: дважды у Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Березово - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки и Гнутово - из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Крымское, Луганское, Новотошковское, Травневое, Гладосово.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Оккупанты, ООС.
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