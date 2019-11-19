Под Львовом в воинской части произошел пожар: погиб офицер

Новости Украины:В военной части в поселке Старичи во Львовской области произошел пожар, в результате которого один офицер погиб, у еще одного ожоги.

В поселке Старичи Яворовского района Львовской области на территории воинской части произошел пожар, в результате которого погиб офицер и ещё один был травмирован.

Как сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, возгорание произошло около 5 часов утра.

"В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в центральную районную больницу города Новояворовск", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС Львовщины рассказали, что на момент прибытия первого подразделения спасателей здание было полностью охвачено огнем. Пожар потушили в 8 утра, помещение сгорело.

Мужчина 1978 года рождения получил термический ожог спины и обеих верхних конечностей. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в Новояворовске больницу.

Представитель Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которой подчиняется Яворивский полигон, Антон Миронович в комментарии ZAXID.NET отметил, что возгорание возникло не в казармах. Людей в помещении, где возник пожар, практически не было, кроме офицеров, несших службу, поэтому эвакуация не проводилась. Погибший - офицер 1975 года.

Возможной предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Окончательные причины установит следствие. К расследованию привлечены представители военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины.