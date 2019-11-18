Под Черкассами при пожаре погибли два ребенка

Новости Украины:В селе Медведевка Чигиринского района Черкасской обл. в результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей.

В Черкасской области в селе Медведевка в результате пожара в частном доме погибли двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы с надзичайних ситуаций.

Отмечается, что 18 ноября в 11:51 в службу спасения поступила информация о том, что в с. Медведевка Чигиринского района в частном жилом доме возник пожар.

"В результате пожара погибли двое детей (2016 и 2017 г. р.) и еще один ребенок 2019 г. р. госпитализирован в лечебное учреждение. В 12 час. 15 мин. пожар ликвидирован на площади 5 кв. м", - говорится в сообщении.

Вероятная причина пожара - неисправность электрического обогревательного прибора. К тушению пожара были привлечены 7 человек. и 2 единицы техники, из них от ГосЧС 5 чел. личного состава и 1 единица техники.

Напомним, двухлетний мальчик пострадал во время пожара в Днепропетровской области.