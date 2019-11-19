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Россия проводит масштабные учения в Черном море

Россия проводит масштабные учения в Черном море
11:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы свыше 10 кораблей и авиация.

Россия приступила к проведению учений в Черном море, в которых задействованы свыше 10 кораблей и авиация.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

"Более 10 кораблей Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей проверят навыки по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

Помимо кораблей, в учениях будут задействованы истребители Су-30СМ.

Корабли из Севастополя участвовали в боевых учениях России в море

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе.

Как сообщалось, в акваториях Черного и Каспийского морей военные России провели учения ракетных кораблей. В сообщении военного ведомства говорится, что в вышеупомянутых учениях приняли участие более 5 тыс. военнослужащих.

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Россия, Черноморский флот, Военные учения, Черное море.
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