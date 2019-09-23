Корабли из Севастополя участвовали в боевых учениях России в море

Новости Украины:Россия тренирует ведение боя в Черном море средствами противодесантной обороны.

Российские корабли Черноморского флота провели в Черном море учения по "огневому поражению корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника".

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"В ходе проведённого учения экипажи кораблей отработали организацию обороны отряда десантных кораблей при высадке морского десанта, огневое поражение корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб по морской и береговой целям, задачи по противоминному обеспечению отряда кораблей, также в ходе учения экипажи десантных кораблей провели тренировку с подразделениями морской пехоты по высадке морского десанта", - говорится в сообщении.

Всего в учениях участвовало 10 российских кораблей и судов. В настоящее время они свернули учения и вернулись в "пункты базирования" в оккупированном Севастополе.

Напомним, российские силовики вместе с белорусскими коллегами отрабатывали сценарии "антитеррористической операции" с большим количеством военной техники.