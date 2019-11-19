Печальная статистика: количество ДТП из-за алкоголя выросло

Новости Украины:Количество ДТП в результате алкогольного опьянения водителей выросло на 25%

Вождение в состоянии алкогольного опьянения погубило жизни 78 водителей и пассажиров за январь-октябрь 2019 года.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Украины.

В полиции отметили, что за последние 10 месяцев количество таких ДТП увеличилось до 1,004 тысячи, то есть на 25,5%. Согласно подсчету, что из-за алкоголя в ДТП 1,36 тыс. чел. получили травмы.

Также в полиции рассказали прискорбные данные об общем количестве погибших за 10 месяцев. Их количество составило 2716.

Отмечается, что за весь 2018 год количество погибших в результате вождения в нетрезвом состоянии составило 87 чел.