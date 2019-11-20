В одесской области интернет-провайдер незаконно осуществлял трансляцию украинских каналов

Новости Украины:Интернет-провайдер нарушил права собственности, чем нанес ущерб на миллионы гривень.

В Одесской области начато расследование незаконной трансляции программ 12-ти телеканалов, в том числе каналов "1+1" и "УНИАН ТВ".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Ильичевской местной прокуратуры 19 ноября сообщили о подозрении директору одного из Интернет-провайдеров в незаконном распространении программ вещания.

Установлено, что мужчина, используя служебное положение, через собственный официальный сайт (с мая 2018 года) незаконно распространял программы вещания каналов "1+1", "2+2", "УНИАН ТВ", "ПлюсПлюс", "ТЕТ", "Бигуди", "СТБ", "Новый канал", ICTV, "ВОТ", "М1" и "М2".

"Незаконными действиями подозреваемый причинил правообладателям материальный ущерб более полумиллиона гривен", - сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Черноморского отделения полиции при оперативном сопровождении сотрудников Причерноморского управления Департамента киберполиции Нацполиции Украины (ч. 3 ст. 176 УК Украины).

Как сообщалось ранее, патрульная полиция увеличит количество приборов TruCAM и добавит новые участки, где будет осуществляться фиксация скоростного режима.