Зеленский отказался бриться до возвращения кораблей

Новости Украины:Владимир Зеленский сбреет бороду только после того, как возвращенные Россией корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" пришвартуются в украинском порту.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что пришел небритым на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, из-за предрассудков. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "112 Украина".

"Я хочу извиниться, что небритый. Это не просто так. У нас есть такое украинское слово... — "предрассудки". Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю. Есть такой "предрассудок". Знаете: сейчас я жду корабли — корабли вернутся, тогда и побреюсь", — сказал Зеленский.

Напомним: летом во время рабочих поездок по Украине Владимир Зеленский носил желтые браслеты, на которых были нанесены фамилии украинских моряков. Он тогда обещал их носить до тех пор, пока военнопленные моряки не вернутся в Украину.

18 ноября Россия в акватории Черного моря передала Украине катера “Никополь” и “Бердянск” и буксир “Яны Капу”, которые российские силовики обстреляли и захватили 25 ноября 2018 года во время планового перехода из Одессы в порту Мариуполь в Азовском море. После атаки 24 украинских моряков арестовали в Крыму, а потом переместили в российских СИЗО в Москве. 7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка - в рамках обмена между Украиной и РФ.