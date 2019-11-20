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Вооруженный пенсионер напал на полицию и пытался спасти задержанного

Вооруженный пенсионер напал на полицию и пытался спасти задержанного
12:51 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:Вооруженный пенсионер МВД напал на полицейских, освобождая задержанного злоумышленника.

Пенсионер МВД напал с пистолетом на полицейских в Яготине, пытаясь освободить задержанного злоумышленника.

Автомобилю, в котором полицейские сопровождали в отдел полиции задержанного злоумышленника, перегородил дорогу транспортное средство, из которого вышел мужчина с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции и требуя отпустить подозреваемого в разбойном нападении.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

"В тот день в городе Яготин полицейские задержали злоумышленников, которые на Переяслав-Хмельнитчине с оружием напали на одно из ООО, занимающееся горюче-смазочными материалами. Полицейские сработали профессионально. "Освободителя" быстро обезвредили бойцы КОРД, забрали у него оружие и одели наручники. В качестве вещественного доказательства у него изъято устройство для отстрела резиновыми пулями "ПМР", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

По данным областного главка Нацполиции, напавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

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По факту угрозы правоохранителям и самовольного присвоения властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 УК Украины. Задержанному объявлено о подозрении. Меру пресечения ему изберет суд.

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Киевская область, Полиция, МВД, Происшествие.
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