Скачать
Среда, 20.11.2019
Газпром резко увеличил транзит газа через Украину
Газпром резко увеличил транзит газа через Украину
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Уникальное событие: Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"
Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"

В Минсоцполитики заявили о попытке рейдерского захвата Фонда соцстраха

Смотрите фото (3)
В Минсоцполитики заявили о попытке рейдерского захвата Фонда соцстраха
14:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования.

Министерство социальной политики заявило о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль на своей странице в Facebook.

"Похоже на рейдерский захват Фонда социального страхования Украины! Кем? - фигурантом уголовного дела за незаконные действия с имуществом Фонда. Государственный регистратор незаконно указал Евгения Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования", - отметил Коваль.

Он напомнил, что в прошлом году был уволен директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков за то, что он незаконно передал в частную собственность 71 государственный объект Фонда.

"Сначала, в сентябре 2017 года, он подписал указания на передачу 59 объектов недвижимости, но Фонд протокольным поручением обязал его отозвать эти письма. Евгений Баженков не выполнил этого поручения, что привело к потере еще 12 объектов. Такие действия Баженкова, а именно выданые указания руководителям управлений исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в областях и городе Киеве по изменению формы собственности имущества Фонда является превышением предоставленных ему Законом полномочий", - рассказал замминистра.

Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики

По его словам, такие обстоятельства создали "предпосылки для незаконного отчуждения имущества Фонда, в связи с чем его увольнение инициировал экс-министр социальной политики Андрей Рева, - а в дальнейшем обратился в правоохранительные органы - что привело к возбуждению уголовного дела, где сегодня Баженков является фигурантом".

Коваль сообщает, что Баженков обратился в суд, и недавно Печерский суд Киева частично удовлетворил его требования: восстановил в должности и обязал в течение месяца выплатить средний заработок в сумме свыше 858 тысяч гривень.

"Несмотря на то, что полномочия по восстановлению/увольнению директоров исполнительного Фонда принадлежат Правлению Фонда социального страхования - госрегистратор безосновательно отметил Баженкова руководителем Фонда в ЕГР (Едином Государственном реестре юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований)", - подчеркнул Коваль.

Таким образом, отметил он, "Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось с жалобой в Минюст с предложением отменить регистрацию".

Правительство обновило план выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

"Я также направил письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования, где указано, что все действия принятые Баженковым до момента его законного восстановления в должности будут считаться превышением полномочий и подлежат отмене в порядке, предусмотренном Законом Украины", - уточнил замминистра.

В то же время Коваль отметил, что сотрудничество Минсоцполитики с любым лицом, являющимся фигурантом уголовного дела о хищении государственного имущества, недопустимо.

Также на своей странице в Facebook Коваль разместил скрины направленного письма исполнительной дирекции Фонда социального страхования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Минсоцполитики, Рейдерский захват, Фонд соцстраха.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
02 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
03 Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
04 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
05 Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине хотят объединить все государственные колл-центры
В Кабмине хотят объединить все колл-центры
Украина планирует в ближайшее время масштабную замену послов за рубежом
Украина планирует масштабную замену послов за рубежом
Новая система льгот на коммуналку: как получить выплаты
Новая система льгот на коммуналку: как получить выплаты
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь