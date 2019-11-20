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Правительство обновило план выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Правительство обновило план выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС
13:58 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Кабмин

Новости Украины:В правительстве говорят, что новый план сделает движение Украины в ЕС более прозрачным.

20 ноября Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес изменения в План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Обновленный план учитывает углубление двусторонних отношений Украина - ЕС и ряд принятых двусторонними органами ассоциации решений за последние годы, говорят в Кабмине.

План мероприятий направлен на выполнение целей Программы деятельности Правительства, а именно достижение соответствия Украины критериям членства в Европейском Союзе.

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Обновленный документ актуализирует, дополняет и согласовывает задание с правом ЕС, динамично развивается.

Задачи, которые были обновлены, относятся к таким сферам: таможенная и финансовая политика, налогообложение, предпринимательство, финансовые услуги и конкуренция; юстиция, социальные и гуманитарные вопросы; транспорт; энергетика и энергоэффективность; цифровая сфера, наука, технологии и инновации; природопользования и другие.

Решение, говорят в правительстве, позволяет "перепрошить" программное обеспечение для операционной системы европейской интеграции Украины.

"Это ускорит движение Украины в ЕС, параллельно сделает такое движение более прозрачным, а власть - реально подотчетной гражданам Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, правительство также открыло для общественности доступ к "Пульсу Соглашения" - онлайн-системе мониторинга реализации Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщалось ранее, Евросоюз осудил действия России по распространению собственной юрисдикции на граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, и призвал отменить решение суда в Ростове-на-Дону, который вынес незаконные приговоры шести гражданам Украины.

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Кабмин, Евросоюз, Ассоциация с ЕС.
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