Скачать
Среда, 20.11.2019
ФССУ о приостановке выплат больничных: Средства есть, а перечислить их людям мы не можем
ФССУ о приостановке выплат больничных: Средства есть, а перечислить их людям мы не можем
День в ООС: Шестеро раненных
День в ООС: Шестеро раненных
Уайлдер рассказал о главной мотивации в боксе
Уайлдер рассказал о главной мотивации в боксе
Основной глобальный загрязнитель: ученые изучили антропогенный шум
Глобальный загрязнитель: ученые изучили антропогенный шум

Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения

Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения
18:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Правительство упростило пересечение линии разграничения с оккупированными территориями.

Кабинет министров Украины упростил порядок пересечения линии разграничения с оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

В частности, решение правительства предусматривает упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста (на основании свидетельства о рождении), упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами, а также внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта для выезда за границу, временного удостоверения гражданина, которое удостоверяет указанные факты и является обстоятельством, которое учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.

Российская агрессия: около 20 тысяч детей подвергаются ежедневному риску

Кроме того, исключено такое определение как "ручная кладь".

Новые правила начнут действовать уже в конце ноября 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецкая область, Луганская область, Кабмин, КПВВ, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
02 От чего нужно избавиться перед Новым 2020 годом?
03 Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
04 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
05 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине приостановили социальные выплаты: что происходит
В Украине приостановили социальные выплаты
Заместитель Скалецкой подал в отставку
Заместитель Скалецкой подал в отставку
Иванисов погасил судимость, или нет? ГПУ опровергает слова Рябошапки
ГПУ опровергла заявление Рябошапки о судимости Иванисова
2000-летний рисунок: ИИ помог археологам найти древнее утраченное произведение искусства
2000-летний рисунок: ИИ помог археологам найти древнее утраченное произведение искусства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь