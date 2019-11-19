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Российская агрессия: около 20 тысяч детей подвергаются ежедневному риску

Российская агрессия: около 20 тысяч детей подвергаются ежедневному риску
21:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Около 20 тысяч детей находятся в опасности из-за агрессии России на Донбассе.

Из-за российской агрессии на территориях Донецкой и Луганской областей почти 20 тысяч детей, которые учатся в школах в зоне достижения обстрелов и на линии соприкосновения, подвергаются риску.

Об этом заявила представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина во время пресс-конференции на тему "30-летие Конвенции ООН о правах ребенка: современные вызовы в Украине" в Укринформе.

"Если говорить об определенных цифрах и детях, подвергающихся риску, то по состоянию на 2019 год, например, говорим об опасности в образовательном процессе, по нашим данным, по той информации, которую предоставили нам гражданские военные администрации в Донецкой и Луганской области, в Донецкой области в зоне достижения обстрелов было расположено 119 учебных заведений, в которых обучается более 12 тысяч детей. В Луганской области на линии соприкосновения находится 66 учебных заведений, в которых обучается более 8 тысяч детей. Я говорю о стороне, подконтрольной правительству Украины ", - сказала Филипишина.

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Также она сообщила об отсутствии информации о количестве подобных учебных заведений, расположенных по другую сторону линии разграничения, и детей, которые в них учатся.

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Дети, Россия, Донбасс, ОРДЛО.
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