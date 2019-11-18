Детский омбудсмен: 1,5% всех украинских детей живут в интернатах

Новости Украины:95% всех детей, проживающих в интернатах Украины, имеют биологических родителей.

В интернатах проживает большинство детей, которые не являются сиротами, 95% из них имеют биологических родителей.

Об этом рассказал Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба во время презентации документального фильма "Что такое любовь?!" в кинотеатре "Оскар" в Киеве.

"1,5 процента детского населения находится в интернатах. Это 100 тысяч детей. Это разные типы интернатов. Их десятки сегодня. 95% детей из этих 100 тысяч имеют родителей. Они не сироты. Это основной миф, или ошибка, которая есть сегодня, когда говоришь о реформе интернатов. Но эта реформа не о том, чтобы сирот устраивать в семьи. эта реформа о том, чтобы родительских детей оставлять в собственных семьях. И видеть беду на ее началах", - сказал он.

Кулеба отметил, что нужно с самого начала обращать внимание на то, как эта семья оказалась в таком состоянии, что она уже готова отдать своего ребенка в интернат. По его словам, до такого состояния в большинстве случаев приводит бедность или другое неблагополучия.

"Это может быть одинокая мать, которая осталась с тремя или четырьмя детьми, и их нечем кормить. Это может быть особая потребность или инвалидность ребенка. Хотя только 18% детей в интернатах - это дети, имеющие инвалидность. Все остальные не имеют инвалидности ...", - отметил он.

Кулеба отметил, что сейчас интернат считается местом несвободы, которое никогда не будет счастливым для ребенка.

Документальный фильм "Что такое любовь?!" рассказывает о жизни сирот и воспитании в детей в Украине.