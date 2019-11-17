Денисова анонсировала конференцию о правах ребенка в условиях военного конфликта

Новости Украины:Международная конференция о правах ребенка в условиях вооруженного конфликта пройдет в Киеве в конце ноября.

Международная конференция на тему "Обеспечение прав ребенка в условиях вооруженного конфликта" состоится 26-27 ноября в Киеве.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По её словам, в конференции примут участие омбудсмены стран, на территории которых проходил или происходит вооруженный конфликт.

"Наработаны общие рекомендации относительно путей решения неотложных вопросов для обеспечения прав ребенка в условиях вооруженного конфликта будут направлены в Парламентскую Ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) с целью их распространения среди стран-членов и внедрения утвержденных положений при принятии решений Ассамблеей", - отметила Денисова.