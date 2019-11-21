В районе разведения сил возле Петровского завершили разминирование

Новости Украины:Завтра там начнут демонтаж фортификационных сооружений и других военных объектов.

В районе разведения вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области завершен процесс разминирования территории. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области по графику завершен процесс очистки территорий от взрывоопасных предметов. В общем сотрудники ГСЧС обследовали 30 га территории и изъяли 158 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Завтра, 21 ноября, с 12.00 на этом участке начнутся мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского. 13 ноября на этом участке началась практическая фаза разминирования территории.