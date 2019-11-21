Зеленский способствовал выделению квартир 15 семьям перемещенных лиц на Луганщине

Новости Украины:Глава государства сообщил, что руководство Луганской облгосадминистрации нашло квартиры в Золотом-1 и Карбонит.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область встретился с семьями внутренне перемещенных лиц, которым помог решить проблему с жильем.

По информации пресс-службы президента, ВПЛ пожаловались, что потеряли жилье и все имущество в 2018 году и были вынуждены переехать в подконтрольную Украине часть Золотого. По их словам, с тех пор они так и не получили от государства никакого внимания и помощи. Поэтому попросили президента посодействовать в решении жилищной проблемы.

"Мы не вспоминаем о прошлом, а что касается нынешней ситуации - мы знаем вашу проблему. Все документы уже есть", - заявил Зеленский.

Со своей стороны председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай уточнил, что сейчас разрабатывается проектная документация, и через несколько недель в помещениях начнут ремонтные работы.

"На следующей неделе уже можем показывать ваше будущее место жительства. Нужно несколько месяцев, чтобы сделать нормальный ремонт. Первые квартиры вы получите уже через три месяца", - заявил Гайдай.