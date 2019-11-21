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В селе под Харьковом подорвали банкомат

В селе под Харьковом подорвали банкомат
11:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/police.kharkov

Новости Украины:В селе Черкасская Лозовая Харьковской области неизвестные ночью взорвали банкомат.

 В с.Черкасская Лозовая Дергачевского района Харьковской области в ночь на четверг неизвестные осуществили подрыв банкомата и забрали из него деньги.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о подрыве банкомата поступила в полицию ночью в 3:15.

Работники Дергачевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, выезжавшие на место, установили, что взрыв произошел в результате закладки самодельного взрывного устройства.

В Киеве неизвестные путем подрыва пытались получить деньги из банкомата (Фото)

Сообщение зарегистрировано в Едином учете Дергачевского отдела полиции. Следственным решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время работниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к событию лиц.

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Харьковская область, Полиция, Банкомат, подрыв.
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