В селе под Харьковом подорвали банкомат

Новости Украины:В селе Черкасская Лозовая Харьковской области неизвестные ночью взорвали банкомат.

В с.Черкасская Лозовая Дергачевского района Харьковской области в ночь на четверг неизвестные осуществили подрыв банкомата и забрали из него деньги.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о подрыве банкомата поступила в полицию ночью в 3:15.

Работники Дергачевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, выезжавшие на место, установили, что взрыв произошел в результате закладки самодельного взрывного устройства.

Сообщение зарегистрировано в Едином учете Дергачевского отдела полиции. Следственным решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время работниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к событию лиц.