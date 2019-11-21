Самый большой мурал в Украине появился в Запорожье: фото

Новости Украины:Художники из Киева, Энергодара и Запорожья создали в самый большой мурал Украины.

В Запорожье на территории Мокрянского каменного карьера № 3 художники из Киева, Энергодара и Запорожья создали самый большой мурал Украины.

Как сообщает местный сайт 061.ua, картину, площадью 890 квадратных метров, назвали Город будущего.

"Это самый большой в Украине мурал, нарисованный на промышленном объекте. Думаем, это будет рекорд Украины. Площадь точно не стандартная. Мы раньше рисовали на плоских поверхностях, а тут — новый вызов для нас", — сказал организатор проекта Максим Кравчук.

Над проектом работали трое художников-монументалистов: Людмила Кирилюк (Запорожье), Владислав Пучинский (Энергодар), Владимир Пастушак (Киев).

Работы стартовали больше трех недель назад. Художники изначально планировали уложиться в две недели, но из-за погодных условий, работы растянулись почти на месяц. На создание проекта ушло более 200 кг краски.

Подавать заявку в национальный реестр рекордов Украины планируют в декабре.