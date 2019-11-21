В Житомире задержали террориста, которого ищет Интерпол

Новости Украины:В Житомире в четверг задержан 30-летний гражданин РФ, который находится в международном розыске за совершение убийства.

Оперативники Управления уголовного розыска и бойцы спецназа задержали в Житомире гражданина России, который находится в международном розыске за убийство, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации ИГИЛ и даже руководителем одной из ее групп, - отмечается в сообщении.

Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России.

На территории Украины скрывался во избежание ответственности за совершение убийства. Решается вопрос об экстрадиции задержанного.

В Нацполиции Житомирской области отметили, что задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очищения региона от потенциально опасных преступников.