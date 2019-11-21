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Новояворовску дали тепло, на очереди Новый Роздол

Новояворовску дали тепло, на очереди Новый Роздол
15:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В город Новояворовск Львовской области подали тепло.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"В Новояворовск подали тепло. Сегодня утром начат нагрев систем, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Новом Роздоле продолжают ремонтные работы. Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали четыре прорыва на трассах. Запуск отопления запланирован на завтра.

Кроме того сообщается, что почти все работники оформлены на работу и уже получили первые выплаты заработной платы.

Как сообщалось, в городах Новояворовск и Новый Роздол на Львовщине был сорван отопительный сезон. Там ТЭЦ, принадлежащие братьям Дубневичам, арестовали из-за значительной кражи газа.

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Ранее агентство АРМА передало теплоцентрали в управление частной фирме "Гарант Энергия М". Фирма в прошлом году также допустила срыв отопительного сезона в многотысячных городах, однако в этом году во второй раз выиграла конкурс, и снова не справилась с запуском отопительных систем.

ЛОГА объявила ситуацию чрезвычайной и обратилась за помощью к правительству. На ТЭЦ побывал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Также был определен новый управляющий - дочернее предприятие "Нафтогаза Украины" - "Нафтогазтепло". Фирма начала работу со встреч с членами трудовых коллективов, которые уволились из предприятий из-за задолженности по зарплатам. Ведь отсутствие специалистов была одной из основных проблем, препятствовавшй запуску ТЭЦ. На работу вернулись почти 300 бывших работников.

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Львовская область, Тепло, Новояворовск, Новый Роздол.
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