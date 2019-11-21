В Одессе на службу заступили более 600 правоохранителей

Новости Украины:В Одессе в течение более чем месяца гвардейцы в сотрудничестве с представителями полиции будут проводить профилактическую отработку города.

Военные наряды Национальной гвардии Украины будут нести службу совместно с представителями полиции, или самостоятельно - в зависимости от оперативной ситуации.

"Совместное несение службы имеет целью профилактику совершения правонарушений и стабилизации криминогенной ситуации в регионе", - сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины в четверг.

Так, на плацу воинской части 3012 Национальной гвардии состоялся совместный с Национальной полицией, патрульной полицией и полицией охраны развод на службу по охране общественного порядка.

Особое внимание уделили вопросу коммуникации между подразделениями и слаженным совместным действиям.

"Сегодня на службу заступают 620 правоохранителей. Перед личным составом стоят задачи, связанные с раскрытием квартирных краж, грабежей, разбойных нападений, угонов транспортных средств и противодействию наркопреступности на улицах населенных пунктов нашего региона", - отметил руководитель полиции Одесской области Олег Бех.

В твиттер-аккаунте Нацгвардии отмечается, что гвардейцы и полицейские будут осуществлять отработку города "с сегодняшнего дня и до 26 декабря".