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В Киеве состоялся молебен по Героям Небесной сотни (Видео)

В Киеве состоялся молебен по Героям Небесной сотни (Видео)
19:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На молебне собралось около сотни людей для совместной молитвы за Небесную сотню и всех борцов, которые отдали жизнь за независимость Украины.

В Киеве в День Достоинства и Свободы проходит вечернее поминальный молебен в храме архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной сотни.

Люди принесли с собой цветы и лампадки.

После молитвы все желающие зажгли лампадки вдоль Аллеи Героев Небесной сотни.

В этом году все мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы проходят под лозунгом "Свободны творить будущее". А Национальный музей Революции достоинства вместе с партнерами к этому дню подготовили тематические выставки, показ фильмов, инсталляции, презентации книг и видеороликов, лекции.

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Как сообщалось, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине началась Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

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Киев, Видео, Небесная сотня, День достоинства и свободы.
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