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"Майдан - это значительное явление самоорганизации": Парубий дал показания в суде

"Майдан - это значительное явление самоорганизации": Парубий дал показания в суде
18:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Суд допросил Андрея Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на улице Институтской в центре Киева в феврале 2014 года.

Председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий заявляет, что не видел огнестрельного оружия у протестующих на Майдане Независимости во время Революции достоинства, не известно ему и о фактах применения насилия митингующими по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

В четверг в ходе заседания Святошинского районного суда Киева по делу о расстрелах на улице Институтской в центре Киева в феврале 2014 года суд допросил Парубия в качестве свидетеля. На то время Парубий был народным депутатом, комендантом отрядов самообороны Майдана.

"Я могу говорить только о том, что я видел. Я был на Майдане с первого до последнего дня… Я ни разу не видел людей с оружием на Майдане. Это был мирный протест", - сказал Парубий в ходе допроса, отвечая на вопрос о том, соглашается ли он с утверждением, что у митингующих было огнестрельное оружие.

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По его словам, 19 января 2014 года милиционеры начали бросать в митингующих гранаты в районе ул. Грушевского, были десятки раненых, поэтому были сооружены баррикады. При этом Парубий отметил, что не видел ни гранат, ни арматуры у протестующих.

Отвечая на вопрос о том, видел ли акты насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, он сказал: "Нет".

Также Парубий рассказал, что ему неизвестно, кто поставлял компоненты для "коктейлей Молотова", 19 и 20 февраля он не видел их на Майдане, а лишь впоследствии – на видео.

Что касается захвата админзданий и учреждений в центре столицы, то, по словам свидетеля, речь шла о месте для отдыха и ночлега.

По словам Парубия, финансировал Евромайдан украинский народ, а не политические силы.

Он также назвал российской пропагандой информацию о работе грузинских снайперов на Майдане.

"Майдан – это значительное явление самоорганизации", - сказал Парубий.

По его убеждению, если бы Евромайдан в то время не выстоял, то были бы реализованы планы РФ и "Украина стала бы полуколониальным государством".

Допрос Парубия длился более трех часов. В судебном заседании объявлен перерыв до 11.30 3 декабря.

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Киев, Андрей Парубий, Святошинский районный суд Киева.
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