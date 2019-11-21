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В Новый Роздол "пустили" тепло

В Новый Роздол "пустили" тепло
22:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:В Новом Роздоле ликвидированы все утечки на магистральном трубопроводе. И уже начали подавать теплоноситель в дома.

"В Новом Роздоле ликвидированы все утечки на магистральном трубопроводе. И уже начали подавать теплоноситель в дома", об этом сообщает Правительственный портал.

По данным Львовской ОГА, в Новояворовске теплоноситель с температурой +45С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей.

Как сообщалось, в городах Новояворовск и Новый Роздол на Львовщине был сорван отопительный сезон. Там ТЭЦ, которые принадлежат братьям Дубневичам, арестовали за кражу значительных объемов газа.

Ранее агентство АРМА передало теплоцентрали в управление частной фирме "Гарант Энергия М". Фирма в прошлом году также допустила срыв отопительного сезона в многотысячных городах, однако в этом году во второй раз выиграла конкурс и вновь не справилась с запуском отопительных систем.

Новояворовску дали тепло, на очереди Новый Роздол

ЛОГА объявила ситуацию чрезвычайной и обратилась за помощью к правительству. На ТЭЦ побывал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Также был определен новый управляющий - дочернее предприятие "Нафтогаза Украины" - "Нафтогазтепло".

Вернуться на ТЭЦ пригласили работников, которые уволились с предприятий из-за долгов по зарплате. (Отсутствие специалистов было одной из основных проблем, которые препятствовали запуску ТЭЦ.) На работу вернулись почти 300 бывших работников.

12 ноября руководство АРМА отстранили от исполнения обязанностей из-за срыва частной фирмой - управляющим теплоцентрали отопительного сезона в городах Новояворовск и Новый Роздол.

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Львовская область, Новояворовск, Новый Роздол.
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