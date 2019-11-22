На Донбасс проследовали 19 грузовиков с гумпомощью от ООН

Новости Украины:На Донбасс направили 19 грузовиков гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Через КПВВ "Новотроицкое" Донецкой области на временно оккупированную территории Украины проследовали 19 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает утром в пятницу отдел коммуникаций с СМИ администрация Государственной пограничной службы.

Для жителей Донбасса направлены медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны, сообщают пограничники.

"Для жителей Донбасса направлены медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителям временно оккупированного Донбасса передали 14,4 тонны гуманитарной помощи от Организации объединенных наций.