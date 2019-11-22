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На Донбасс проследовали 19 грузовиков с гумпомощью от ООН

На Донбасс проследовали 19 грузовиков с гумпомощью от ООН
09:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ICRC Ukraine

Новости Украины:На Донбасс направили 19 грузовиков гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Через КПВВ "Новотроицкое" Донецкой области на временно оккупированную территории Украины проследовали 19 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает утром в пятницу отдел коммуникаций с СМИ администрация Государственной пограничной службы.

Для жителей Донбасса направлены медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны, сообщают пограничники.

"Для жителей Донбасса направлены медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны", - говорится в сообщении.

Россия направила на Донбасс очередной “гумконвой”

Ранее сообщалось, что жителям временно оккупированного Донбасса передали 14,4 тонны гуманитарной помощи от Организации объединенных наций.

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ООН, Донбасс, Гуманитарный груз, ОРДЛО.
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