В Черновицкой области пограничники открыли огонь по контрабандистам

Новости Украины:В Черновицкой области ранены трое контрабандистов, которые при попытке побега намеревались сбить автомобилем пограничников.

В четверг около полуночи в Черновицкой области пограничный наряд разоблачили группу лиц, которые пытались переместить табачные изделия через государственную границу из Молдовы в Украину, во время попытки задержания трое контрабандистов ранены.

"Нарушители, заметив пограничников и поняв, что их намерения разоблачены, прибегли к бегству на авто. При попытке задержания беглецы проигнорировали законные требования наряда остановиться и направили одно транспортное средство на пограничников, чем создали явную угрозу их жизни и здоровью. Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, ведь предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу.

В дальнейшем транспортное средство проследовало в направлении населенного пункта Гвоздовцы.

По информации ведомства, о данной ситуации пограничники проинформировали представителей правоохранительных органов Черновицкой области и пограничной полиции Молдова. Кроме того, в Национальную полицию в Черновицкой области направлено сообщение о совершении уголовного преступления по признакам, предусмотренным статьями 342, 345 Уголовного кодекса Украины, и в ГУ Государственной фискальной службы в Черновицкой области по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Вскоре от дежурного подразделения полиции получена информация, что в центральную районную больницу обратились три гражданских лица с огнестрельными ранениями.