На Киевщине скоростной поезд насмерть сбил женщину

Новости Украины:Возле станции "Березань" в Киевской области женщина попала под скоростной поезд, когда переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

В Киевской области скоростной поезд насмерть сбил женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

“Сообщение в полицию поступило в 19 часов. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Березанского отделение полиции. Потерпевшей оказалась местная жительница 1955 года рождения. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью”, — говорится в сообщении.

На момент проведения осмотра места происшествия движение железнодорожного транспорта не прекращалось и осуществлялось запасными путями.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.