Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Новости Украины:Вчера с должности руководителя области был уволен Владимир Кальниченко, и следующим же указом президента главой Хмельницкой ОГА назначен Дмитрий Габинет.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета председателем Хмельницкой областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 864/2019 размещен на сайте главы государства.

Перед этим Зеленский освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей председателя Хмельницкой ОГА.

Кандидатуру Габинета на должность председателя Хмельницкой ОГА согласовал Кабинет министров 28 октября во время выездного заседания в Мариуполе.

Габинет - кандидат юридических наук, работал на кафедре теории и истории государства и права Хмельницкого университета управления и права. Он является помощником-консультантом на общественных началах народного депутата от "Слуги народа" Николая Стефанчука.

С 2014 года - председатель общественной организации "Форпост Народовластие", а с 2017 года – руководитель Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS.