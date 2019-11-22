Стало известно, когда примут закон о рынке земли

Новости Украины:Голосование законопроекта об открытии рынка земли планируется в декабре.

Верховная Рада планирует принять закон о рынке земли в декабре, а о референдуме - до конца зимы. Об этом в интервью НВ рассказал первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, сроки по закону о рынке земли зависят от того, как комитет успеет внести все правки.

"Это может быть либо с 2 декабря, или 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть", - сказал нардеп.

Он также подчеркнул, что референдум о продаже земли иностранцам пройдет только после принятия пакета законов о народовластии.

"Поэтому - примерно январь-февраль следующего года. Тогда и запланируем", - добавил Корниенко.

Напомним, депутаты хотят уменьшить количество земли в одних руках и запретить гражданам РФ покупать землю.

Поправки, которые депутаты готовят ко второму чтению законопроекта о рынке земли, предусматривают уменьшение концентрации земель и введение санкций для предотвращения передачи земель в собственность Российской Федерации или ее граждан.