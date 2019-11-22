В ДТП в Хмельницкой области погибли двое велосипедистов

Новости Украины:В Хмельницкой области в селе Ладыги произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека.

За рулем автомобиля, насмерть сбил двух велосипедистов в Староконстантиновском районе Хмельницкой области находился чиновник. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Автомобилем Volkswagen управл 34-летний водитель. Как стало известно, речь идет о начальнике Староконстантиновского Райавтодора.

По официальным сообщение полиции, трагедия произошла в селе Ладыги вчера, 21 ноября, около 17 часов.

“34-летний водитель автомобиля „Фольксваген Т4“, двигаясь по дороге „Житомир-Черновцы“, допустил наезд на двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении. В результате наезда оба жители села — человек, 1971 г.р., и женщина, 1964 г.р., от полученных травм погибли сразу”, — говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель отказался на месте происшествия пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора “Драгер”. Расследование ведет следственное управление ГУНП.