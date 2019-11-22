В Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП

Новости Украины:Утром 22 ноября в Киеве на Печерске пьяный водитель кроссовера Porsche Macan устроил масштабную аварию.

В пятницу, 22 ноября, на улице Старонаводницкой в Киеве произошла серьезная авария с участием автомобиля Porsche.

Об этом сообщили в Киевавтодоре, опубликовав видео ДТП и его последствий.

Там рассказали, что водитель машины не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 14 метров отбойника и 20 метров пешеходного ограждения, фрагмент которого от удара улетел на территорию производственной базы КП ДЭУ Печерского района.

На видео заметно, что у элитного авто оторвало колеса и запчасти машины разбросаны по всей дороге. Известно, что одна из деталей машины вылетела аж на территорию соседнего предприятия. Также сообщается, что пострадали люди: кому-то первую медицинскую помощь оказали на месте, а водителя госпитализировали.

На месте дежурит полиция и работает следственно-оперативная группа. Отмечается, что после аварии с Porsche Macan сразу сняли номерные знаки, но их все же успели зафиксировать.

При этом сам автомобиль, в котором находились четыре человека, в результате ДТП перевернулся и загорелся.

В то же время никто из людей во время происшествия не пострадал.

Напомним, в среду, 20 ноября, возле здания Верховной Рады на улице Грушевского в Киеве произошло тройное ДТП.