В Виннице произошло смертельное ДТП: погиб мужчина

Новости Украины:Сегодня, 22 ноября, в Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина.

В Виннице утром 22 ноября на проспекте Коцюбинского произошло смертельное доржньо-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что автомобиль Nissan Sunny въехал в стену жилого дома. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия. Предварительно установлено, что 63-летний мужчина не справился с управлением.

"Полиция начала расследование. На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции проводятся первоочередные следственные действия - осмотр места происшествия, опрос очевидцев и свидетелей аварии. Авария около 09:00 часа по улице Коцюбинского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, в среду, 20 ноября, возле здания Верховной Рады на улице Грушевского в Киеве произошло тройное ДТП.

Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

А на трассе Киев-Харьков-Должанский в городе Чугуев произошло дорожно-транспортное (ДТП), в результате которого пострадали двое людей.