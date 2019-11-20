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В Киеве произошло страшное ДТП: двое погибших, 8 раненых

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В Киеве произошло страшное ДТП: двое погибших, 8 раненых
09:26 Сегодня Телеграф Фото: Информатор

Новости Украины:20 ноября в столице произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли двое людей, еще восемь человек пострадали.

В ночь на 20 ноября в Киеве на улице Зодчих произошло масштабное ДТП с участием Mercedes Sprinter и Toyota RAV4. Об этом сообщает Информатор.

Известно, автомобиль Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. В какой-то момент один из автомобилей вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновения. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево.

В момент аварии в Toyota было пятеро парней, а в микроавтобусе — шесть-семь человек.

От удара водитель Toyota погиб мгновенно. Пассажира пытались спасти медики, но вскоре он также погиб. Еще троих человек из легковушки с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Также пострадали и четыре пассажира маршрутки и водитель. Их травмы несерьезные.

Известно, что погибшим было около 20-25 лет. Такого же возраста были и пострадавшие из легковушки. Из-за аварии движение по улице Зодчих перекрывали. На месте работало около 10 бригад медиков, экипажи патрульной полиции, спасатели ГСЧС.

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Как сообщалось, на трассе Киев-Харьков-Должанский в городе Чугуев произошло дорожно-транспортное (ДТП), в результате которого пострадали двое людей.

Напомним, с января по октябрь этого года на дорогах Украины более 3 тысяч человек погибли в результате ДТП, а количество ДТП в результате алкогольного опьянения водителей выросло на 25%.

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Киев, ДТП, Авария, Полиция, Жертвы, Происшествие.
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