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На трассе Киев-Харьков "лоб в лоб" столкнулись автомобили, есть пострадавшие

На трассе Киев-Харьков "лоб в лоб" столкнулись автомобили, есть пострадавшие
12:14 Сегодня Телеграф Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины:На трассе Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали двое людей.

На трассе Киев-Харьков-Должанский в городе Чугуев произошло дорожно-транспортное (ДТП), в результате которого пострадали двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщается, что один из водителей не учел дорожную обстановку.

"Установлено, что 54-летний водитель автомобиля Opel двигался в сторону Харькова, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с автомобилем Renault под управлением 30-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир Renault получили травмы. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Правоохранители внесли информацию о ДТП в Единый учет местного отдела полиции, решается вопрос об открытии уголовного дела. Обстоятельства аварии еще устанавливаются.

Напомним, в воскресенье вечером, 17 ноября, водитель сервиса такси Uber устроил в Киеве сразу две аварии.

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ДТП, Авария, Происшествие, Киев-Харьков.
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