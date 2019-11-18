На трассе Киев-Харьков "лоб в лоб" столкнулись автомобили, есть пострадавшие

Новости Украины:На трассе Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали двое людей.

На трассе Киев-Харьков-Должанский в городе Чугуев произошло дорожно-транспортное (ДТП), в результате которого пострадали двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщается, что один из водителей не учел дорожную обстановку.

"Установлено, что 54-летний водитель автомобиля Opel двигался в сторону Харькова, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с автомобилем Renault под управлением 30-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир Renault получили травмы. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли информацию о ДТП в Единый учет местного отдела полиции, решается вопрос об открытии уголовного дела. Обстоятельства аварии еще устанавливаются.

Напомним, в воскресенье вечером, 17 ноября, водитель сервиса такси Uber устроил в Киеве сразу две аварии.