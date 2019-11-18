В Киеве произошло тройное ДТП, пострадала беременная женщина

Новости Украины:В Киеве пьяный таксист пытался скрыться с места аварии и устроил еще одно ДТП.

В воскресенье вечером, 17 ноября, водитель сервиса такси Uber устроил в Киеве сразу две аварии.

Как рассказали в сообществе Киев Оперативный в Facebook, сначала на улице Эстонской он протаранил на своей Skoda автомобиль Volkswagen, в результате чего пострадала беременная женщина

После этого таксист попытался скрыться, однако уже на перекрестке улиц Туполева и Салютной врезался в стоявшие на светофоре машины.

При этом отмечается, что у виновника ДТП были признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения проверки на месте мужчина отказался и правоохранители повезли его на освидетельствование в больницу.

Других подробностей на данное время нет, в полиции происшествия пока не комментировали.

Напомним, с января по октябрь этого года на дорогах Украины более 3 тысяч человек погибли в результате ДТП.