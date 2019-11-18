В Киеве произошло тройное ДТП, пострадала беременная женщина

В воскресенье вечером, 17 ноября, водитель сервиса такси Uber устроил в Киеве сразу две аварии.
Как рассказали в сообществе Киев Оперативный в Facebook, сначала на улице Эстонской он протаранил на своей Skoda автомобиль Volkswagen, в результате чего пострадала беременная женщина
После этого таксист попытался скрыться, однако уже на перекрестке улиц Туполева и Салютной врезался в стоявшие на светофоре машины.
При этом отмечается, что у виновника ДТП были признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения проверки на месте мужчина отказался и правоохранители повезли его на освидетельствование в больницу.
Других подробностей на данное время нет, в полиции происшествия пока не комментировали.
Напомним, с января по октябрь этого года на дорогах Украины более 3 тысяч человек погибли в результате ДТП.