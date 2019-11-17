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В Одессе автомобиль скорой помощи попал в ДТП и "потерял" пациента (Фото)

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В Одессе автомобиль скорой помощи попал в ДТП и "потерял" пациента (Фото)
14:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:От удара автомобиль скорой помощи отбросило в сторону и он врезался в дерево.

В Одессе сегодня столкнулся Mercedes с каретой скорой помощи, транспортируемый пациент вылетел на дорогу. Аавария произошла около полудня в Киевском районе города.

По словам очевидцев, на перекрестке улиц Петрашевского и Авдеева-Черноморского легковой автомобиль Mercedes не пропустил специализированный медицинский автотранспорт.

"Скорая ехала по главной дороге, с включенными проблесковыми "маячками". Тем не менее, Mercedes не пожелал уступить ей дорогу", - рассказали очевидцы.

В Одесской области загорелся автомобиль с полицейскими

В результате автомобили столкнулись, "скорую" отбросило вбок, и она врезалась в дерево. Транспортируемый ею пациент вылетел на дорогу.

В полиции ДТП пока не комментируют. На месте аварии работают полицейские. 

Как сообщалось ранее,на Николаевщине у станции Новокатериновка спасатели ликвидировали пожар дизельного поезда. Пострадавших среди пассажиров нет.

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ДТП, Полиция, Одесская область, Автомобиль скорой помощи.
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