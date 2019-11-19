Под Хмельницким произошло жуткое ДТП: столкнулись маршрутка и легковушка

Новости Украины:В Хмельницкой области столкнулись маршрутка и легковушка, в результате чего двое человек погибли, еще 11 – оказались в больнице.

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с погибшими с участием легкового авто и маршрутного микроавтобуса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области. В результате аварии два человека погибли и еще 11 были доставлены в больницу на обследование.

Как сообщили в местной полиции, ДТП произошло 19 ноября в 7:50 часов на трассе Житомир – Черновцы, вблизи села Анновка Дунаевецкого района. Там дорогу не поделили легковушка KIA Сеrato и маршрутка Mercedes Sprinter сообщением "Панасовка – Дунаевцы – Хмельницкий".

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одну пассажирку КИА в тяжелом состоянии доставили в областную больницу. В больницу отправили и 11 человек, которые ехали в маршрутке, в том числе и водитель. Пятеро из них получили травмы, а в одной из пассажирок сломана рука.

"11 людей, которые ехали в маршрутном микроавтобусе, в том числе и водитель, были доставлены в медицинские учреждения для обследования. Предварительно известно, что пять из них получили различные телесные повреждения, у одной из пассажирок сломана рука", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.

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