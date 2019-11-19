Скачать
Вторник, 19.11.2019
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Автора "Ребенка Розмари" могут исключить из Академии кинорежиссеров
Романа Полански хотят исключить из Академии режиссеров Франции

Под Хмельницким произошло жуткое ДТП: столкнулись маршрутка и легковушка

Под Хмельницким произошло жуткое ДТП: столкнулись маршрутка и легковушка
15:04 Сегодня Телеграф Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:В Хмельницкой области столкнулись маршрутка и легковушка, в результате чего двое человек погибли, еще 11 – оказались в больнице.

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с погибшими с участием легкового авто и маршрутного микроавтобуса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области. В результате аварии два человека погибли и еще 11 были доставлены в больницу на обследование.

Как сообщили в местной полиции,  ДТП произошло 19 ноября в 7:50 часов на трассе Житомир – Черновцы, вблизи села Анновка Дунаевецкого района. Там дорогу не поделили легковушка KIA Сеrato и маршрутка Mercedes Sprinter сообщением "Панасовка – Дунаевцы – Хмельницкий".

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одну пассажирку КИА в тяжелом состоянии доставили в областную больницу. В больницу отправили и 11 человек, которые ехали в маршрутке, в том числе и водитель. Пятеро из них получили травмы, а в одной из пассажирок сломана рука.

"11 людей, которые ехали в маршрутном микроавтобусе, в том числе и водитель, были доставлены в медицинские учреждения для обследования. Предварительно известно, что пять из них получили различные телесные повреждения, у одной из пассажирок сломана рука", - говорится в сообщении.

В Одессе автомобиль скорой помощи попал в ДТП и "потерял" пациента (Фото)

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, количество ДТП в результате алкогольного опьянения водителей выросло на 25%.

Напомним, на трассе Киев-Харьков-Должанский в городе Чугуев произошло дорожно-транспортное (ДТП), в результате которого пострадали двое людей

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Жертвы, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 Идут морозы: В Украине существенно похолодает
03 "Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко
04 Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год
05 Малый бизнес в Украине: какие изменения планируют для ФОПов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декабрь готовит сюрпризы: какой будет погода в начале зимы
Декабрь готовит сюрпризы: какой будет погода в начале зимы
Депутатов могут заставить проходить тесты на полиграфе
Депутатов могут заставить проходить тесты на полиграфе
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь